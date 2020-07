Napoli nuova rivoluzione con l’Udinese: ecco i cambi di Gattuso

Gennaro Gattuso dà spazio a tutti in questo finale di stagione e sta preparando una nuova rivoluzione in vista della sfida con l’Udinese al San Paolo.

Tuti importanti nessuno escluso, il credo di Gennaro Gattuso che sta utilizzando in questo finale intenso di stagione. Si gioca praticamente sempre e fare turnover è quantomai fondamentale, anche perché bisogna tenere tutti sulla corda. La partita importante è dietro l’angolo quella con il Barcellona in Champions League. Si parte dal risultato di 1-1, si giocherà in un Camp Nou vuoto ed il Napoli ha l’occasione di tentare l’impresa (difficilissima).

Così Gattuso vuole tenere tutti in tensione, ma anche centellinare le energie dei suoi calciatori. Così contro l’Udinese, Gattuso prepara una nuova rivoluzione per il suo Napoli. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il tecnico farà tornare tra i pali Ospina, rientrano anche Koulibaly e Mario Rui in difesa, mentre sarà confermato Hysaj ma a destra al posto dello squalificato Di Lorenzo. In attacco spazio ai big three con Callejon, Mertens e Insigne. Da valutare il centrocampo dove potrebbero essere lanciati dal primo minuto Zielinski, Demme e Fabian Ruiz.