Gavillucci: “Mi è costato fermare Sampdoria-Napoli? Si va sempre peggio”

L’arbitro Claudio Gavillucci a Marte ritorna su quel Sampdoria-Napoli quando fece sospendere la partita per cori discriminatori. In quel caso l’arbitro Gavilucci ascolto i cori di discriminazione territoriale contro i napoletani e decise di far fermare la partita: “Mi è costato fermare quel Sampdoria-Napoli? Questo non lo so, non ho avuto ancora una risposta. Ho letto sui giornali e ho visto che purtroppo a tanti anni di distanza poco è cambiato, anzi se è cambiato è cambiato qualcosa in peggio. Episodi sempre più frequenti, anche a Udine è successa una cosa simile. Mi chiedo perché si deve arrivare a far decidere una società di dover prendere da sola i provvedimenti per lanciare un segnale contro certe persone, mentre invece chi dovrebbe punire non lo fa“.

Cori contro i napoletani si sono ascoltati anche a Firenze, dove è stato preso di mira anche Koulibaly con insulti razzisti. “A seguito di quell’interruzione soltanto in Italia venne modificato leggermente il protocollo che l’UEFA prevede, in cui l’arbitro ha il dovere di interrompere la partita momentaneamente e poi definitivamente per intervenire in situazioni del genere. Proprio perché l’arbitro ha il fischietto in bocca, fisicamente è lui che deve interrompere la gara come feci io e come dovrebbero fare i miei colleghi, portare i giocatori a centrocampo, far fare l’annuncio e qualora non finissero i cori poi l’ufficiale di gara dovrebbe sospendere. Ma l’arbitro in queste occasioni dovrebbe interrompere immediatamente e non riesco a capire perché non avviene.

Ne ho parlato anche con i colleghi ma mi dicono che non hanno sentito. Ovviamente non si può dire il contrario. Io non so che dire. In altri Paesi si stanno ottenendo risultati, spostare i microfoni dalle curve o non parlarne in televisione non serve. Evidentemente il sistema non funziona” conclude Gavillucci.