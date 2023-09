Garcia: “Critiche? Sapete cosa mi dicono i tifosi”

Alla vigilia di Bologna-Napoli, in conferenza stampa Rudi Garcia ha parlato del rapporto con i tifosi azzurri.

CALCIO NAPOLI. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato del rapporto con i tifosi azzurri e delle critiche ricevute in questo avvio di stagione: “Quando li incontro in città mi incoraggiano e mi dicono che sono con me“.

“Poi so che possiamo migliorare e lavoro ogni giorno per farlo – ha proseguito Garcia – Ovviamente la partita a Braga l’abbiamo vinta in modo meritato ma potevamo fare più gol, forse così non si sarebbe visto il bicchiere mezzo vuoto“.

“Ora dobbiamo tornare al pane quotidiano, e non siamo contenti perché siamo quinti” ha concluso il tecnico francese, confermando di percepire il sostegno dei tifosi ma anche la necessità di dare di più per rendere la piazza completamente soddisfatta.

L’obiettivo è tornare alla vittoria a Bologna, dopo i passi falsi con Lazio e Genoa, per non perdere contatto dalla vetta della classifica. Garcia sente la spinta dei supporters azzurri ma è consapevole che serva una svolta in questo avvio di stagione per far crescere ancora di più l’entusiasmo.