Filmauro: De Laurentiis brinda, il bilancio è sanissimo, le cifre

Aurelio De Laurentiis può festeggiare la sua FilmAuro chiude con un bilancio in ordine al 30 giugno 2021. Come fa sapere Calcio e Finanza che ha vagliato i documenti legati all’ultima assemblea ordinaria della società la società ha “anche nell’ultimo esercizio la FilmAuro ha chiuso l’anno in perdita, seppur fortemente ridotta rispetto al bilancio 2020“. La perdita della FilmAuro è minima cioè 52 mila euro, quindi una cifra irrisoria, soprattutto se viene paragonato al rosso da 12,4 milioni di euro del bilancio del 30 giugno 2020.

Il portale che si occupa di economia legata al calcio fa sapere che nel caso specifico si tratta “della sola società principale FilmAuro e non del bilancio consolidato in cui rientrano, tra le altre, anche le società calcistiche Napoli e Bari.”. Tutto in ordine per la società di Aurelio De Laurentiis che nell’ultima assemblea ha anche confermato il consiglio di amministrazione, confermati tutti e quattro i consiglieri ovvero: “Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Baudit e i due figli Edoardo e Luigi, questi ultimi due tra gli altri ruoli anche rispettivamente vicepresidente del Napoli e presidente del Bari“. Insomma la famiglia De Laurentiis al completo ha deciso di restare al comando della società, dividendosi anche i compensi che spettano al consiglio di amministrazione.

La famiglia De Laurentiis controlla anche il Napoli ed il Bari, ma dopo aver perso anche la seconda battaglia in tribunale si vede costretto a vendere una delle due società entro il 2024. I De Laurentiis faranno un altro tentativo di ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, ma le possibilità che possa essere accolto sembrano veramente minime.