Ferrara: “Vi lamentate di Gazzetta, guardate la prima pagina di Corriere dello Sport” – FOTO

Liberato Ferrara invita a guardare la prima pagina di Corriere dello Sport, differente solo per l’edizione Campania, sul nazionale esalta la Juve.

Il giorno dopo Milan-Fiorentina e lo scandalo dell’arbitro Sozza c’era tanta curiosità di vedere le prime pagine dei giornali. Gazzetta dello Sport in prima pagina non fa alcun riferimento al rigore non concesso a Ikoné, ma nemmeno al fallo netto di Rebic su Terracciano. Anzi nella moviola giustifica i due episodi, nel primo dà la colpa all’attaccante viola che allarga la gamba, per il secondo episodio è il portiere che sbatte sull’attaccante.

Prima pagina Corriere dello Sport

Ma in quanto alla prima pagina non sembra andare meglio al Corriere dello Sport. Come evidenzia il giornalista Liberato Ferrara che scrive: “Poi parlate della Gazzetta che in prima pagina non parla del Napoli. Queste è il Corriere dello Sport: due pagine completamente diverse: una per la Campania, l’altra per il resto del mondo“.

In questo caso però la scelta editoriale sembra più evidente: Corriere dello Sport nella prima pagina dell’edizione Campania dà spazio al Napoli in apertura, dato che l’edizione è tarata sulla Campania. Mentre per il pubblico nazionale si sceglie di commentare l’attualità dando spazio in prima pagina alle partite del giorno prima.