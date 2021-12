Ferrara: “Giuntoli, non si capisce cosa faccia al Napoli. Voto tre per De Laurentiis”

Liberato Ferrara fa il punto sul Napoli e dà i voti al termine del girone di andata di Serie A, attraverso il sito dell’emittente 87 tv. Il giornalista prende in considerazione quanto fatto fino ad ora dai protagonisti della rosa di Spalletti, che sono partiti fortissimo con 8 vittorie consecutive, poi si sono persi; basti pensare che il Napoli ha perso le ultime tre partite in casa con Atalanta, Empoli e Spezia.

Pagelle Napoli

Liberato Ferrara dà ad Osimhen un voto 10 in pagella, il “voto più alto più per quello che ha fatto intravedere, che per quello che, numeri alla mano, ha fatto. È un giocatore potenzialmente devastante. Deve migliorare dal punto di vista caratteriale, perché l’espulsione con il Venezia è molto grave. Deve imparare a restare alle provocazioni. È stato molto sfortunato perché frenato da tanti infortuni, ma ha fisico e talento cristallino“.

Un voto 9 viene dato a Di Lorenzo che è “l’unico giocatore di movimento che in questa stagione ha giocato sempre. Spalletti lo ha piazzato anche a sinistra e non si è mai tirato indietro, ma ha giocato anche un grande Europeo“. Voto 8 viene dato a Rrahmani: “Ad inizio stagione era la terza scelta, veniva dopo Koulibaly e Manolas. In questo momento è un punto fermo di Spalletti, con un rendimento altissimo“.

Le dolenti note arrivano con Cristiano Giuntoli, a cui viene dato un voto quattro da Liberto Ferrara. Secondo il giornalista non si capisce “cosa faccia a Napoli. Magari non è colpa sua, non ha potere su nulla, nemmeno sul calciomercato. Più che un direttore sportivo sembra un team manager, dato che parla solo prima delle gare“.

Il voto più basso viene dato ad Aurelio De Laurentiis che merita un 3 in pagella. Il giornalista contesta la gestione finanziaria del club e le prese di posizione del presidente azzurro che non viene mai fuori dalle sue questioni di principio.