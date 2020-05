Federcalcio polacca: “Sarri stima Milik, Zielinski telenovela non normale”

“Arkadiusz Milik via da Napoli mentre Piotr Zielinski resterà in maglia azzurra” lo dice a Radio Goal il vicepresidente della Federcalcio polacca.

Il calciomercato del Napoli parla polacco. Sono infatti due giocatori della Polonia i principali protagonisti delle voci di mercato, insieme con Dries Mertens. Secondo Marek Kozminski, vicepresidente della federcalcio polacca alla fine “Milik andrà via da Napoli, mentre Zielinski resterà in maglia azzurra“. Sempre a Radio Goal il dirigente ha detto: “Quella che sta andando in scena per Zielinski è una telenovela davvero troppo lunga, non è una situazione normale. Il centrocampista va in scadenza tra un anno ed andrebbe blindato. Ho sentito Piotr – aggiunge – per il bene di tutti credo che la trattativa vada chiusa a breve, con tanto di ufficialità“. Al momento Zielinski è sempre più vicino alla firma, dal Napoli filtrano sensazioni positive e la svolta appare vicina, superati i momenti critici delle passate settimane.

Calciomercato Napoli: Milik e Zielinski

Se per Zielinski il Napoli può tirare un sospiro di sollievo la stessa cosa non si può dire per Arkadiusz Milik. Secondo Marek Kozminski l’attaccante è “molto stimato da Sarri ma è anche vero che per lui si è parlato di un interessamento concreto da parte dell’Atletico Madrid“. Oggi proprio la Radio Ufficiale ha fatto sapere che il Napoli e Milik sono molto distanti tra di loro. Difficile al momento trovare una soluzione, ma le trattative andranno avanti anche nei prossimi giorni.