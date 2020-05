Il futuro di Dries Mertens al Napoli è sempre legato ad un filo. Radio Kiss Kiss Napoli riporta la posizione ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli.

Dries Mertens al Napoli, non è detta ancora l’ultima parola. Nei giorni scorsi si è parlato insistentemente di un contatto con l’Inter, anche di uno scambio di documenti tra gli agenti del calciatore e la società nerazzurra. Al momento, però, non c’è stato alcun annuncio ufficiale nonostante Mertens sia più che libero di firmare per qualsiasi club dato che il contratto del belga scade a fine stagione.

Sul futuro di Mertens è intervenuta anche la Radio Ufficiale con Diego De Luca che ha chiarito: “Il Napoli ci fa sapere che non è previsto alcun ultimatum, così come invece è stato riferito da altre parti. Una risposta arriverà prima della ripresa del campionato“. Dunque non manca molto per sapere effettivamente come stanno le cose, dato che almeno sulla carta il campionato dovrebbe ripartire il 13 giugno. Una cosa è certa: “L’offerta messa sul piatto dal club partenopea è molto vantaggiosa, ora sta al giocatore dare una risposta” sottolinea De Luca.

Futuro, non solo Mertens ecco la posizione di Zielinski e Milik

Per quanto riguarda il calciomercato del Napoli bisogna sempre tenere d’occhio la questione rinnovi. Sempre la radio ufficiale fa sapere che per Piotr Zielinski il Napoli “è molto fiducioso. A breve l’operazione può essere definita“. Il discorso è diverso per quanto riguarda Arek Milik, calciatore che piace alla Juventus ma anche all’Atletico Madrid. “In questo caso – dice De Luca – le parti sono molto lontane e nelle prossime settimane si cercherà di trovare una soluzione“. Il contratto dell’attaccante polacco scade nel 2021 ed il Napoli non vuole portarlo a scadenza. O rinnova in questa stagione, oppure verrà ceduto quando il campionato e le coppe euroepee termineranno ufficialmente.