Fedele: “Napoli male con la Sampdoria. Scudetto, impossibile. Se vince pronto a fare una cosa…”

Enrico Fedele parla del Napoli e critica la prestazione della squadra con la Sampdoria: “Fatto poco. Non si può competere per lo scudetto“. Lapidario il commento dell’ex dirigente ed attuale opinionista sportivo. Enrico Fedele a Radio Marte commenta Napoli-Sampdoria, partita vinta dagli azzurri grazie ad un bellissimo gol di Petagna: “A me la partita contro la Sampdoria non è piaciuta, non c’è stata l’esaltazione provata a Torino contro la Juventus. Cosa possiamo fare? Niente di più di quello che abbiamo fatto. L’unica cosa su cui deve puntare il Napoli è la Coppa Italia. Nell’analisi post Juve ho detto che il Napoli – sempre criticato nella personalità – ha fatto una partita di grande orgoglio e determinazione. Con la Sampdoria per 30 minuti non abbiamo fatto un tiro in porta“.

Fedele: “Napoli, scordati lo scudetto”

Secondo l’ex dirigente il Napoli non ha alcune possibilità di competere per il titolo finale. Mentre c’è chi è convinto che con l’acquisto di Julian Alvarez il Napoli sarebbe super competitivo. “Napoli, Milan e Atalanta possono essere antagoniste per il cammino dell’Inter ma il Napoli può fare al massimo secondo, per me non ha nessuno possibilità di vincere lo Scudetto” dice Fedele che aggiunge: “Alla fine il Napoli riuscirà ad arrivare tra le prime 4. Il problema del gol? C’è e non lo risolverà Osimhen. Il nigeriano sicuramente è un giocatore che nella sua furia atletica può dare molto. C’è anche da dire che quest’anno mancano i gol degli esterni: perché? Se il Napoli vince lo Scudetto mi tingo i capelli di azzurro. Chi sceglierà De Laurentiis tra Bari e Napoli? Quella che gli darà più profitto“.