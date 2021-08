Paolo Del Genio non affiancherà più Carmine Martino nella radiocronaca su radio Kiss kiss Napoli. Lo storico giornalista napoletano in settimana aveva espresso alcune considerazioni sul mercato del Napoli.

L’utente RDI, amministratore della seguitissima pagina il Napulegno, pone all’attenzione degli utenti una notizia che era passata in sordina: ”

Perché Paolo Del Genio non affiancherà più Carmine Martino nella radiocronaca su Radio KissKiss? Sarebbe molto triste, se la scelta dovesse dipendere da alcune opinioni non allineate, ma del tutto condivisibili, espresse di recente dal popolare giornalista napoletano sul mercato del Napoli.

Se La notizia fosse confermata si aprirebbe unosia per la libertà di stampa sia personale. In Italia abbiamo assistito a situazioni analoghe dettata da casa Juve: Pistocchi Adani , sono stati epurati, semplicemente perchè asserivano la verità dei fatti sui bianconeri.. Restiamo in attesa di conoscere quali sono le scelte editoriali che non contemplano più la presenza del bravissimo Paolo Del Genio.