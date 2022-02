Del Genio: “Il Napoli non ha fuoriclasse. Ieri sera abbiamo scoperto una cosa”

Paolo Del Genio commenta la sconfitta del Napoli di Spalletti contro il Barcellona di Xavi ai sedicesimi di finale di Europa League.

Il Napoli esce ridimensionato dalla sfida contro il Barcellona. La Squadra di Spalletti pecca sempre nelle partite importanti, si era visto anche in campionato, contro l’Inter e contro il Cagliari. Stessa cosa con il Barcellona. Nonostante si fosse tornati al 4-2-3-1, il Barça ha dettato legge con gli azzurri sempre costretti a rincorrere l’avversario, che avevano sempre lo scarico facile. E così sul banco degli imputati ci finisce Luciano Spalletti, mentre Mertens e Politano hanno provato a voltare pagina.

Paolo Del Genio ha commentato così la sonora sconfitta del Napoli contro il Barcellona:

“Tecnicamente il Napoli ha una buona squadra ma nessun fuoriclasse e contro il Barcellona ne abbiamo avuto la prova. In Serie A il livello tecnico si livella verso il basso e quindi se la può giocare.

Il pressing è qualcosa di tattico, e il Barcellona lo fa benissimo sotto tutti i punti di vista, mentre il Napoli non riesce farlo nonostante per farlo non ci vogliano i piedi buoni ma una grande organizzazione.

Quando i calciatori sono abituati a costruire dal basso, è difficile che poi in partita riescano a cambiare atteggiamento, ma il Napoli deve cercare di trovare solluzioni quando l’uscita palla al piede non riesce.

Ieri sera abbiamo scoperto un nuovo grande allenatore con una squadra di grandissimo potenziale, e i tre attaccanti riescono a portare un pressing molto convincente”.