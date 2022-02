Disfatta Napoli, Spalletti sul banco degli imputati – le reazioni

Il Napoli soccombe contro il Barcellona, una partita senza alcuna storia dominata dalla squadra di Xavi per tutto il tempo. Gli azzurri hanno tentato una timida reazione, ma non hanno mai avuto la forza fisica, mentale e tattica per contrastare l’avversario. Spalletti a fine gara si è preso la responsabilità di quanto accaduto sul campo, ma è lui a finire sul banco degli imputati. Le reazioni dei quotidiani alla figuraccia al Maradona sono impietosa.

Il Mattino scrive: “Una disfatta: il Barcellona travolge il Napoli e si qualifica per gli ottavi di Europa League. Una differenza di valori abissale nel match di ritorno al Maradona: la squadra di Xavi domina sotto tutti i punti di vista, dal palleggio all’intensità, una superiorità schiacciante in tutte le zone del campo della formazione di Xavi. Avvio da incubo con due gol subiti dagli azzurri in rapida successione, in seguito a clamorosi errori della squadra di Spalletti“.

Napoli-Barcellona: Spalletti bocciato

Lo stesso quotidiano partenopeo rincara la dose contro Spalletti: “Un gatto che gioca col topo. A centrocampo è una mattanza e le conseguenze sono spietate. Non potendo iniziare dal basso, il Napoli crea nei rilanci lunghi i (pochi) pericoli. Senza grinta, senza rabbia. Ma c’è modo e modo di cadere. Il primo giallo dopo un’ora, la prova che la squadra non mostra mai gli occhi della tigre. Il 4-3-3 di Xavi tramuta la partita del Napoli in un gioco delle belle statuine“.