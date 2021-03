De Laurentiis summit a Napoli, si programma la prossima stagione

Aurelio De Laurentiis programma la prossima stagione del Napoli, summit all’hotel Britannique per decidere il futuro.

Un summit in piena regola quello che Aurelio De Laurentiis ha svolto a Napoli all’hotel Britannique per programmare la prossima stagione. Il presidente, secondo quanto riporta Areanapoli, ha incontrato il responsabile del marketing Alessandro Formasano, ma sta intessendo già tutti i contatti per il Napoli del futuro. A fine stagione il presidente del Napoli ha intenzione di fare una vera e propria rivoluzione, a partire dall’area tecnica, ma anche per quanto riguarda lo sponsor tecnico potrebbero esserci delle novità con l’addio a Kappa. Sul tavolo ci sono anche altri temi caldi come l’addio di alcuni calciatori chiave e altri in scadenza come Maksimovic ed Hysaj che hanno praticamente la valigia pronta.

Il tema da cui partire è senza dubbio quello dell’allenatore. Quella sarà la base del nuovo Napoli targato Aurelio De Laurentiis che nel summit odierno potrebbe anche discutere del tecnico azzurro. In giornata si parla fortemente di Max Allegri come allenatore del Napoli, mala pista Sarri è ancora di estrema attualità. E’ chiaro che scegliere il nuovo allenatore sarà fondamentale per programmare le future stagioni, in cui potrebbero esserci anche gli addii di alcuni big come Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens. Attualmente nessuno è intoccabile in casa Napoli e pure sul discorso rinnovi, vedi quello di Insigne, ci sarà molto da discutere.