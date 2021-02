De Laurentiis incontra Gattuso a Castel Volturno: il retroscena

Al centro sportivo di Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis incontra Gennaro Gattuso. Presidente e tecnico hanno parlato.

Oramai da settimane si parla del rapporto tra il presidente del Napoli e l’allenatore. Il Mattino racconta un retroscena avvenuto in settimana: Aurelio De Laurentiis incontra Gennaro Gattuso al centro sportivo di Castel Volturno. A quel punto i due non hanno fatto una piega, anzi secondo quanto scrive il quotidiano i due hanno parlato cordialmente. A quanto pare la distanza tra tecnico e presidente non è così incolmabile, anche se si continua a parlare di futuro già inevitabilmente deciso. Secondo quanto scrive il quotidiano partenopeo il discorso rinnovo di contratto tra De Laurentiis e Gattuso dipende molto dai risultati delle prossime partite. La sconfitta con il Verona ha sicuramente segnato una divisione tra allenatore e presidente ma non pare tutto compromesso.

Gli allenatori, però, vivono di risultati, come chiunque si trovi nel mondo del calcio. Così il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso sarà inevitabilmente influenzato da questo aspetto. L’allenatore calabrese sarà che è continuamente posto sotto esame co il Genoa di Ballardini non sarà affatto semplice. La situazione è in continua evoluzione, anche perché il Napoli ha estremamente bisogno di centrare l’obiettivo Champions League.