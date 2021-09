CORRIERE – Insigne, Koulibaly e Manolas voglia di cambiare aria: retroscena con Spalletti

Il Napoli durante il calciomercato poteva perdere i suoi giocatori migliori: Insigne, Koulibaly e Manolas, decisivo l’intervento di Spalletti. Il tecnico ha sempre chiesto di tenere in rosa i big, anche perché considerava il Napoli già una squadra forte, senza bisogni interventi sul mercato. Alla fine il tecnico è stato accontentato, anche se non del tutto, con qualche innesto. Ma Spalletti dovrà essere bravo a tirare fuori altri ‘nuovi acquisti’ come ad esempio Lobotka ed Ounas.

Alla fine sono rimasti tutti in rosa, Koulibaly, Insigne e Manolas, uomini che Corriere dello Sport definisce con la voglia di “cambiare aria’ ma che allo stesso tempo “hanno dimostrato a prescindere dalle singole situazioni del mercato” grade applicazione e professionalità. “Le tre storie di fine mercato, tutti intenzionati ad andare via – a prescindere dalla fattibilità degli affari – ma tutti convinti a non muoversi da lui. Da Spalletti.

Insigne in scadenza

Un altro problema che poteva essere devastante nello spogliatoio è stato disinnescato da Spalletti e dalla professionalità di Insigne, calciatore col contratto in scadenza nel 2022. Il rinnovo non è arrivato e forse non arriverà mai, tanto che dalla Spagna fanno sapere come l’Atletico Madrid sia già sulle tracce del giocatore, pronto a chiudere il contratto a parametro zero.

Ma la permanenza dei big nella rosa del Napoli è a scadenza. A fine stagione bisognerà capire che posizione occuperà il Napoli in classifica. Il terzo anno di fila senza la Champions League significherebbe smobilitazione. Ed allora i big sono rimasti e quindi a Spalletti ed ai giocatori, l’onere o l’onore di portare il Napoli più in alto possibile.

Leggi anche: