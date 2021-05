Corriere dello Sport – Un solo giocatore per fare cassa, il Napoli ci prova

Il calciomercato in uscita del Napoli ha tanti pezzi pregiati e Fabian Ruiz è uno di questi. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il giocatore spagnolo potrebbe essere utilizzato dal Napoli per fare cassa e potrebbe essere anche l’unico sacrificato in fase di calciomercato:

Sembra stia per nascere un braccio di ferro tra l’Atletico Madrid ed il Psg, corteggiatrici di un centrocampista che può essere utile per fronteggiare le difficoltà di un bilancio a cui non mancheranno soltanto i soldi della Champions. L’idea sarebbe quella di cedere qualcosa e di tagliare altro. Fabian è uno dei gioielli di casa e per fare cassa potrebbe persino bastare ed avanzare il sacrificio dello spagnolo.

Asta per Fabian Ruiz

La possibile asta per Fabian Ruiz non può fare altro che ingolosire Aurelio De Laurentiis. Anche perché il calciatore pare abbia già deciso di andare via e trattenerlo contro la propria volontà avrebbe davvero poco senso. Il Napoli per Fabian Rzui chiede almeno 60/65 milioni di euro, ma è chiaro che se i due grandi club dovessero entrare in competizione si andrebbe solo a fare il gioco del Napoli. Con la cessione dello spagnolo il Napoli potrebbe intervenire sul mercato in maniera concreta. Il suo sostituto potrebbe essere Zaccagni, già bloccato a gennaio. Le ultime vicende social hanno creato qualche problema, ma potrebbero essere comunque superate.