CORRIERE DELLO SPORT – “Il Napoli domina ma cede, ora la prova di maturità”

Il Napoli pareggia con il Sassuolo una gara che fino alla metà del secondo tempo era apparsa in assoluto controllo. Gli azzurri cedono dal 70′ in poi, quando incassato il gol di Scamacca cominciano ad arretrare sempre di più. Spalletti deve fare i conti anche con i gravi infortuni di Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne. Perdite che durante un match possono cambiare gli equilibri. Per non parlare del gol del pareggio del Sassuolo, che arriva su un chiaro errore arbitrale.

Sassuolo-Napoli: l’analisi