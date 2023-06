Chiariello: “Nuovo allenatore Napoli, ci sono novità. Potrebbe arrivare uno tosto”

Umberto Chiariello parla dei possibili futuri allenatori del Napoli, mettendo in risalto Galtier come un’opzione molto forte.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Ci sono novità sul fronte del Napoli riguardo al nuovo allenatore. Secondo il giornalista Umberto Chiariello, noto per essere molto vicino alle vicende del club azzurro, ci sono quattro nomi in ballo per la panchina del Napoli: due portoghesi e due francesi.

Parlando a Radio Napoli Centrale, Chiariello ha detto: “Sembra una barzelletta, ma sono proprio quattro le persone che stiamo guardando. Non so ancora se sono le persone giuste, però ricordiamoci che quando è arrivato Sarri, quasi tutti avevano dubbi. E anche Spalletti non è stato accolto a braccia aperte“.

Chiariello ha poi spiegato che a Napoli sono stati molto apprezzati gli allenatori come Benitez e Ancelotti perché avevano già dimostrato di saper vincere. Ma tra i nuovi possibili allenatori, c’è un nome che a Chiariello piace particolarmente: Galtier.

“Galtier è un vecchio leader, parla un po’ italiano e ha giocato a Monza. Credo che sarebbe una buona scelta per Napoli. Non dovrebbe avere problemi di adattamento perché conosce già l’Italia e la nostra mentalità. E poi Napoli ha bisogno di qualcuno che rimetta la squadra al lavoro. Da questo punto di vista, Galtier può davvero fare la differenza“, ha concluso Chiariello.

Ora non ci resta che aspettare le mosse del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Sicuramente, la prossima stagione di calcio sarà piena di sorprese.