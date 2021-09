Chiariello: “Napoli-Benevento, reazioni esagerate. Due azzurri non all’altezza”

Umberto Chiariello interviene dopo la sconfitta del Napoli contro il Benevento per 5-1 allo stadio Diego Armando Maradona. Ci sono state tante reazioni negative a quanto accaduto sul rettangolo di gioco, con Repubblica che ha anche individuato i colpevoli della disfatta azzurra. Resta comunque un’amichevole, come ricordato anche da Umberto Chiariello. Il Napoli aveva tanti giocatori importanti in campo, ma ad esempio il centrocampo era inesistente. Insomma non bisogna fasciarsi la testa, ma nemmeno abbassare troppo la guardia.

Su Napoli-Benevento è arrivato l’intervento di Umberto Chiariello che su Twitter scrive: “NAPOLI-BENEVENTO:

Partita che non conta nulla se non un buon allenamento. Esagerate le reazioni alla sconfitta. E qualche indicazione utile comunque l’ha data: Malcuit e Marfella non all’altezza e si sapeva, Ounas importante e non tutti l’hanno capito“.

Il problema reale è rappresentato da Marfella. Portiere che potrebbe giocare titolare con la Juventus, qualora dovesse andare qualcosa storto col viaggio di rientro di Ospina. Il portiere colombiano giocherà la sua ultima partita con la Colombia nella notte italiana di venerdì, poi con un volo privato farà rientro in Italia a poche ore dal match con la Juventus fissato per sabato 11 settembre alle ore 18.00. Spalletti punta su Ospina per la porta, ma ha in mente un cambio in mediana.