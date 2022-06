Chiariello: “Legittimo rifiutare la richieste di Mertens, erano altissime. Vi dico tutto”

Umberto Chiariello interviene sulle cifre del contratto di Dries Mertens, secondo il giornalista il “belga chiedeva 4 milioni di euro netti“. Intanto il Napoli ha rifiutato la proposta dei legali di Mertens, ed a questo punto la palla passa di nuovo nelle mani del giocatore che deve decidere se vuole abbassare le pretese oppure andare a giocare in un altro club. Lo può fare tranquillamente da luglio in poi, quando scadrà la clausola unilaterale in favore del Napoli.

Sulle cifre del contratto di Mertens arrivano le dichiarazioni di Chiariello che attraverso twitter scrive: “A Dries era stato chiesto di abbassarsi l’ingaggio: l’ha fatto. Da milioni di euro netti a 4 milioni di euro lordi: circa il 40% in meno. Ma tra una tantum, commissioni e bonus chiede comunque circa 11 milioni di euro lordi per un contratto tra i 35 e i 37 anni (oltre 4 milioni di euro netti anno). Legittimo chiedere, legittimo rifiutare“. Eppure dalle cifre circolate, con fonte la mail degli avvocati di Mertens, si parlava che il giocatore avesse chiesto un solo anno di contratto. Inoltre se il giocatore, come scrive Chiariello, si è abbassato l’ingaggio da 4 milioni di euro netti a 4 milioni di euro lordi (quindi circa la metà al netto), perché poi si contano anche i bonus e si dice che chiede 4 milion di euro netti all’anno? Insomma sembra esserci ancora molta confusione sulle cifre del contratto di Dries Mertens che sono trapelate in questi giorni. Resta il fatto che i tifosi restano dalla parte del giocatore, che può significare nulla, ma sarebbe una grande delusione per i supporters azzurri se dovesse andare via il miglior bomber della storia del Napoli. al momento la situazione Mertens è complicata e si potrà sapere qualcosa in più alla fine della Nations League, a meno che i giochi non siano già fatti.