Chiariello: “Il Napoli ha più soldi delle altre messe insieme. Vi spiego una cosa”

Umberto Chiariello, giornalista noto per la sua vicinanza al Napoli, svela una potenziale svolta finanziaria nel mercato del calcio Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Umberto Chiariello, giornalista di lunga data e profondo conoscitore del Napoli, ha rivelato una potenziale svolta finanziaria nel mercato del calcio italiano. Durante il suo editoriale su Radio Napoli Centrale, Chiariello ha discusso la strategia di mercato del club partenopeo, suggerendo che potrebbe diventare il club più ricco d’Italia.

“È arrivato anche il Bayern Monaco. Hanno telefonato Chelsea, PSG, Manchester United per la corte a Victor Osimhen. Addirittura, il Bayern Monaco vuole fare all-in“, ha detto Chiariello, sottolineando l’interesse internazionale per i giocatori del Napoli.

Chiariello ha poi aggiunto: “Kim e Osimhen sono nel mirino della nuova vecchia dirigenza. E come la mettiamo nome? Capite che, se dovessero chiudere Osimhen per 170 milioni e la clausola di Kim, il Napoli sarebbe pieno di soldi? Cos’accade in questo scenario?“.

La potenziale vendita di questi giocatori potrebbe portare a un’iniezione di liquidità senza precedenti per il Napoli, mettendolo in una posizione di forza nel mercato del calcio italiano. “Il Napoli può fare ciò che non possono fare né Juve, né Milan, né Inter, né Roma, né Lazio, né Atalanta messe insieme. Svegliate la mente. Dovesse accadere questa ‘tragedia’, il Napoli ha più soldi da investire di tutte le altre, messe insieme“, ha concluso Chiariello.

Se le previsioni di Chiariello si avverassero, il Napoli potrebbe diventare un attore dominante nel calcio italiano, con la possibilità di attirare talenti di alto livello e competere con i club più ricchi d’Europa.