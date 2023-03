Cerchione: “Spalletti fino al 2024 se lo vuole il Napoli, ecco la clausola di De Laurentiis”

Il futuro di Luciano Spalletti è al Napoli, la società ha una clausola unilaterale per farlo restare fino al 2024.

In questi giorni si sta parlando molto di un possibile addio a fine stagione di Luciano Spalletti. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha blindato Spalletti anche per la prossima stagione, ma le voci di mercato non si fermano.

Nella giornata di ieri si è parlato insistentemente di un interessamento del Tottenham per Spalletti. Il club inglese dirà addio ad Antonio Conte che ancora una volta nella sua carriera ha fallito in Champions League, uscendo agli ottavi di finale contro il Milan di Stefano Pioli.

Spalletti al Napoli fino al 2024

Del futuro di Spalletti ha parlato il giornalista Luca Cerchione che ha dice: “Il Napoli vanta una opzione unilaterale nei confronti del rinnovo di Spalletti, il quale non ha potere decisionale laddove la società decidesse di confermarlo fino a giugno 2024. A quel punto, il tecnico dovrebbe dimettersi se non volesse più allenare gli azzurri, cosa – in questo momento – distante dalla volontà del toscano che si ritiene pienamente soddisfatto dell’esperienza fino a qui fatta. Le voci che circolano sono finalizzate a destabilizzare l’ambiente, non avendo alcun fondo di verità”.

Insomma è veramente molto difficile che le strade di Spalletti e del Napoli si dividano a fine stagione, anche perché c’è tutta la volontà di continuare ancora il percorso insieme.