Tutti nomi per l’attacco del Napoli. Corriere dello Sport traccia il profilo del calciatori che potrebbero interessare agli azzurri in caso di addio di Mertens.

Con Dries Mertens e Arek Milik in dubbio per la prossima stagione, il Napoli comincia a vagliare più nomi per l’attacco. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il club partenopea ha “ha allacciato una serie di contatti costruendo così una lista di ipotetici sostituti e reali obiettivi. A maggior ragione nel caso di saluti e baci firmati dalla coppia M&M“.

Il primo sulla lista resta Jovic, calciatore del Real Madrid che per caratteristiche ed età piace moltissimo al club di Aurelio De Laurentiis. Il problema resta il cartellino. Sessanta milioni di euro lo ha pagato Florentino Perez, che vorrebbe rivenderlo allo stesso prezzo nonostante in questa stagione non abbia giocato tantissimo. Il Napoli gioca al ribasso e punta sulla voglia di riscatto dell’attaccante.

Napoli, i nomi per l’attacco: ecco le novità

Altro calciatore di cui si sussurrano da tempo intrecci di calciomercato è quello di Andrea Belotti del Torino. Gattuso lo ha già avuto a palermo e lo accoglierebbe con piacere anche in azzurro. Il Napoli può dare come contropartita Andrea Petagna, che praticamente potrebbe fare lo stesso percorso di Inglese, che fu acquistato dal Chievo ma non giocò mai in maglia azzurra.

Ma i tra i nomi per l’attacco del Napoli il Corriere dello Sport mette anche Sardar Azmoun giocatore dello Zenit, oltre a Moise Kean. Proprio quest’ultimo potrebbe rientrare in una “maxi operazione con l’Everton di Ancelotti che a sua volta insegue Allan e guarda anche a Lozano“. Il messicano non è mai entrato nei radar di Gennaro Gattuso. A portarlo a Napoli fu proprio Carlo Ancelotti che ora potrebbe rilanciarlo in Inghilterra, il club partenopeo lo cederebbe solo a patto di non fare una minusvalenza.