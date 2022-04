Sky – Caso Plusvalenze, problema Osimhen: cosa rischia il Napoli

La procura della Figc ha deferito undici società di Serie A per il caso plusvalenze, c’è anche il Napoli per l’acquisto di Osimhen. Gli investigatori vogliono vederci chiaro sull’affare che ha portato il nigeriano in azzurro dal Lille, a cui sono stati ceduti anche altri giocatori come contropartita tecnica. Il problema plusvalenze travolge come un treno soprattutto la Juventus, ma non si capisce il motivo per il quale in queste ore sembra il Napoli quello più interessato dalla questione. La società ha sempre fatto sapere di essere totalmente estranea ai fatti.

Plusvalenze: le sanzioni per il Napoli

Dalla redazione di Sky fanno sapere che la procura Figc sta indagando su 62 scambi, tra questi c’è “per esempio l’operazione Fra Juve e Barcellona per il trasferimento di Pjanic, ma anche l’acquisto di Osimhen da parte del Napoli“.

Ma si parla anche di possibili sanzioni per le squadre coinvolte. Quindi cosa rischia il Napoli per il caso plusvalenze? Secondo quanto riferisce Sky al momento ai club è stata contestata la comunicazione “parziale o mendace in materia gestione ed economica, quindi la pena prevederebbe (se non ha portato all’iscrizione al campionato) una ammenda con diffida. Mentre i dirigent rischiano una squalifica”.

Intanto il Napoli vede anche De Laurentiis deferito per il caso della presunta violazione della quarantena di Rrahmani, Zielinski e Lobotka. In questo caso si potrebbe arrivare ad un sottrazione di punti o sconfitta a tavolino per il Napoli. Un’ipotesi che è remota, ma che esiste.