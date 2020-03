Barcellona-Napoli non si giocherà, Carmine Martino commenta la sfida degli ottavi di Champions league che si disputerà al Camp Nou.



Il governo spagnolo comincia ad adottare le stesse misure di quello italiano. Rinviate le gare Inter – Getafe e Siviglia – Roma, toccherà a Barcellona-Napoli.

Il giornalista Carmine Martino ai microfoni di radio kiss kiss Napoli ha rilasciato alcune interessanti considerazioni sul possibile rinvio di Barcellona-Napoli:

“In Spagna stanno ripercorrendo il percorso fatto in Italia, con la sospensione del campionato. Che senso avrebbe giocare la Champions League? Sarebbe un controsenso, credo che alla fine non si giocherà: impossibile per ciò che sta accadendo in Spagna, dato che stanno decidendo per la sospensione dei campionati. Dal punto di vista sportivo ha senso parlarne?”.

Il giornalista e radiocronista Carmine Martino sulla sfida Champions tra il Napoli ed il Barcellona ha poi aggiunto:

“Al Napoli converrebbe pure giocare a porte chiuse, detto egoisticamente, ma parliamo di calcio o di altro? Mi auguro che non si giochi”.



Barcellona-Napoli sarà quasi sicuramente rinviata a data da destinarsi. Il calcio così come tutti gli altri settori sta pagando lo scotto dell’emergenza Cornavirus.

La protezione civile Italiana ha emanato ulteriori restrizioni mentre l’epidemia continua a dilagare. Si attendono a giorni importanti decisione della UEFA e della FIFA.