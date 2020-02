Inter-Napoli, Alvino rivela: "Gattuso perde due pedine fondamentali"

Inter-Napoli Koulibaly ha problemi fisici, gioca Maksimovic. Il Napoli senza il centrale senegalese ad arginare Lautaro e Lukaku.

A poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Napoli, Gennaro Gattuso deve rinunciare a due pedine fondamentali. Koulibaly e Allan s fermi per problemi fisici. Il tecnico calabrese non riesce a recuperare i suoi big.

Anche questa volta, Ringhio è costretto a ridisegnare la formazione come ha raccontato il giornalista di TV Luna Carlo Alvino: “Inter-Napoli Assenza importante in casa Napoli. Kalidou Koulibaly fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita”.

Koulibaly era appena tornato a disposizione per l’ultima partita di campionato contro il Lecce, nella quale era stato uno dei giocatori meno convincenti,. contro L’Inter è pronto il rientrante Manolas al fianco di Maksimovic, con Demme, Fabian e Zielinski che comporranno la mediana.

mentre in porta Ospina è costretto agli straordinari dopo gli acciacchi di Meret. Torna a sorpresa Fabian Ruiz, nel momento più opaco della sua stagione. In attacco riposa Milik, spazio a Mertens da prima punta.

INTER-NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martínez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejón, Mertens, Insigne.