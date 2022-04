Caos Napoli, volano accuse tra i calciatori: telefonata di De Laurentiis, il retroscena

Nervosismo e rabbia negli spogliatoi del Napoli dopo la disastrosa sconfitta con l’Empoli, volano accuse tra i calciatori. Uno scenario già visto, un problema atavico che passa da allenatore ad allenatore. Perché il ritiro punitivo aveva già toccato Ancelotti, poi Gattuso ed ora Spalletti. Insomma niente di nuovo, questo significa che c’è una costante ad alimentare queste tensioni e tocca alla società capire quali sono.

Si parla di un De Laurentiis che vuole una rivoluzione della rosa, ma per farlo bisognerà mettere mano al portafogli, altrimenti sarà complicato Ma dopo una stagione in cui è stato speso solo poco più di 1 milione di euro per il mercato, magari sarà più facile intervenire.

Empoli-Napoli: giocatori infuriati

Il Mattino racconta un retroscena di quanto avvenuto negli spogliatoi del Castellani dopo la rimonta dell’Empoli. “È stata una polveriera lo spogliatoio del Napoli. E prima ancora del provvedimento preso, c’è stata tensione nel ventre del Castellani per le liti tra i calciatori azzurri che si sono messi lì a scambiarsi accuse, un contro l’altro armati, ad alzare la voce, ad accusarsi a vicenda per il tracollo“.

Poi viene aggiunto: “È Spalletti il primo ad annunciare il ritiro appena messo piede nello stanzone. «Si va in ritiro tutti insieme». De Laurentiis, un attimo dopo, si fa passare il tecnico che era ancora lì con i calciatori presenti. «È quello che ho appena comunicato», si sente“.