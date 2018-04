Che bufera Inter-Juve di sabato è un’onda lunga che non ne vuole sapere di infrangersi, anche perché si porta appresso le scorie di Calciopoli. Finita sul campo, ha continuato a vivere su Facebook, Instagram e Twitter a colpi di post, immagini, video e labiali. Poi spunta Orsato juventino.

Sebastiano Vernazza sulla gazzetta cerca di minimizzare gli episodi scandalosi della gara di San Siro, ma i Social sono inarrestabili e la bufera Inter-Juve non si placherà certo con un articolo aziendalista.

LA PROCURA CHIEDE I VIDEO

Inter­-Juve si porta appresso le scorie di Calciopoli. Finita sul campo, ha continuato a vivere su Facebook, Instagram e Twitter a colpi di post, immagini, video e labiali. L’allenatore si è rivolto al quarto uomo di Inter­-Juve con un «ciao Taglia» confidenziale, poi è partito un rapido colloquio. I più hanno riportato questo virgolettato di Allegri: «Oh, è andato proprio bene, è stato bravo (Orsato soggetto sottinteso, ndr). Promosso! Eh!». L’audio non è dei migliori e Allegri ha fatto sapere di aver parlato di se stesso, in quel dialogo, e non di Orsato, il cui nome non viene mai fatto. La Procura federale ha chiesto di acquisire sia questo video sia quello del labiale sul recupero. Il procuratore Pecoraro valuterà se archiviare o aprire un’indagine.

ORSATO JUVENTINO

Sul web spuntano le foto di Orsato juventino, Roberto Orsato, fratello dell’arbitro Daniele, e ci hanno trovato dentro una marea di foto a sfondo juventino. Roberto ha poi cancellato il profilo ed è ricomparso sotto altre spoglie, ora su Facebook si fa chiamare Roberto Cirinci. Mossa astuta, però tardiva, gli scatti sono stati scaricati e circolano alla velocità della luce. Voci informano che qualcuno dal Veneto stia per sganciare la bomba fotografica vera, un’immagine giovanile di Daniele Orsato, l’arbitro di oggi, agghindato coi paramenti del tifo juventino di allora.

Inter-Juventus: Procura Figc indaga sul labiale di Tagliavento e il siparietto con Allegri!