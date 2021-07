Bayern Monaco-Napoli: i convocati di Spalletti per l’amichevole

Il Napoli ha comunicato la lista dei convocati che giocherà in amichevole con il Bayern Monaco. Molte assenze per Spalletti che praticamente non ha portieri, con Contini promesso al Crotone che resterà proprio per giocare l’amichevole e poi si trasferirà in Calabria. Tante assenze anche a centrocampo anche a causa dell’infortunio di Demme, a cui si aggiungono quelli di Mertens e Lozano mentre Insigne è ancora fuori per le vacanze dopo l’Europeo, così come Meret.

Amichevoli Napoli: le date

31 luglio Bayern Monaco-Napoli.

4 agosto Wisla Cracovia-Napoli.

Bayern Monaco-Napoli: dove vederla in tv e prezzi

La sfida amichevole tra Napoli e Bayern Monaco sarà giocata all’interno dell’Audi Football Summi ed è in programma all’Allianz Arena, sabato 31 luglio alle ore 16.30. L’evento sarà trasmesso in esclusiva da Sky in pay per view su Primafila al costo di 9,99 euro.