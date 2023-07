Bayern Monaco, Dreesen: “Kim? Non possiamo ancora annunciarlo”

L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, si è soffermato sulla trattativa che porterà Kim nel club bavarese.

Kim Min-Jae è praticamente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha attivato la clausola di risoluzione del contratto e presto arriverà il bonifico da oltre 50 milioni di euro al Napoli e poi l’annuncio del trasferimento del sudcoreano.

A soffermarsi sulla trattative è stato anche Jan-Christian Dreesen, nuovo amministratore delegato del Bayern Monaco, direttamente dal ritiro pre-campionato della formazione di Tuchel: “Kim è un giocatore eccezionale, vogliamo che venga da noi ma ancora non posso annunciarlo. Spero di poterlo fare nei prossimi giorni”.

Sono diversi i nomi che sono stati presi in considerazione, e potrebbero esserci delle sorprese secondo quanto annunciato da Radio Marte: “L’acquisto di Kilman risulta costoso: il Napoli non ha ancora concluso l’operazione a causa del prezzo richiesto per il suo cartellino. Itakura sembrava essere il nome più promettente, ma sembra che rimarrà in Germania. Non si può escludere che alla fine la scelta possa ricadere su un profilo inaspettato”.