Alvino: “Napoli-Salernitana? Il club azzurro non ha chiesto il rinvio”

Carlo Alvino dichiara che, a proposito, di Napoli-Salernitana, il club azzurro non ha chiesto alcun rinvio

Clima di attesa in città per il possibile spostamento di Napoli-Salernitana. Il match in programma nella giornata di sabato alle 15, potrebbe essere spostato di un giorno (di domenica, incerto anche l’orario), per cui tanti sperano di sapere quanto prima quando gioca il Napoli. Da Salerno e non solo, diverse persone si stanno lamentando con il Napoli, la cui colpa sarebbe quella di avere chiesto il rinvio del match. Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha voluto tuttavia fare chiarezza sulla intera vicenda: “Il Napoli non ha chiesto alcuno slittamento. Il club è finora spettatore e la richiesta di slittamento nasce per motivi di ordine pubblico”.

Alvino fa chiarezza: il Napoli non ha chiesto alcun rinvio del match con la Salernitana

“Sbaglia chi ritiene il Napoli di De Laurentiis responsabile di un eventuale rinvio della partita. Il vero problema è che se la partita fosse confermata il sabato ci sarebbe un numero di agenti non sufficiente. Non c’è rischio, ma è richiesta una certa richiesta di forze dell’ordine. Si sentono già tante cose sul campionato, ma il Napoli non c’entra nulla”, ha aggiunto il cronista ai microfoni della emittente ufficiale del sodalizio campano.