Alvino: “ho una notizia su De Laurentiis. Aspetta solo l’ok”

Secondo Carlo Alvino il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, operato al menisco, vuole essere presente ad Atalanta-Napoli: è in attesa dell’ok medico.

Notizie calcio Napoli – Il giornalista Carlo Alvino ha parlato delle condizioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli operato ieri al menisco mediale del ginocchio destro presso la clinica Villa Stuart di Roma.

Secondo Alvino, De Laurentiis starebbe già scalpitando per poter essere presente sabato al Gewiss Stadium per Atalanta-Napoli, nonostante l’intervento subito: “Conoscendolo, si farà fatica a tenerlo bloccato a Roma”.

Tuttavia, come specificato dal giornalista, sarà necessario il via libera dei medici prima di potersi spostare per la trasferta di Bergamo. La presenza del patron azzurro dipenderà dal decorso post-operatorio.

“Ad oggi non è dato sapere se ce la farà” ha precisato Alvino. Ma una cosa è certa: De Laurentiis non vorrebbe mancare al debutto di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli nello scontro diretto con l’Atalanta di Gasperini. Un banco di prova importante che il presidente sogna di vivere in prima persona.