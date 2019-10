Ag. di Lorenzo: "La nazionale bella soddisfazione. Hysaj alla Roma si può"

Mario Giuffredi, ag, di Giovanni Di Lorenzo e Hysaj ha parlato dei suoi assistiti e del momento del Napoli, con un puntualizzazione sul calciomercato

Napoli, di Lorenzo sta vivendo un momento d’oro, il giocatore è tra i migliori del Napoli ed è stato convocato dalla nazionale italiana di Mancini. Chi invice non vive un buon momento è il terzino albanese Hysaj. il giocatore al centro di una trattativa di mercato con la roma è reduce da un brutto infortunio. ancelotti lo vede poco e il contratto in scadenza spingono uno dei pupilli di Sarri a lasciare la maglia azzurra.

Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo e Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando dei propri assistiti:

“Biraghi e Di Lorenzo in Nazionale? Di Lorenzo è una bella soddisfazione perché in un anno e mezzo è arrivato a Napoli e nella Nazionale. E’ una bella soddisfazione perché Biraghi quando lo abbiamo preso era molto giovane, era in Serie B ed ha fatto un percorso lungo che gli ha permesso di arrivare all’Inter e nella Nazionale.

Dire che con Ancelotti, Insigne non fa bene non credo sia corretto perché l’anno scorso il capitano del Napoli ha disputato un campionato importante e quest’anno è partito meno bene, ma siamo agli inizi. Magari in Nazionale ha più possibilità di esprimere il suo estro, ma anche a Napoli farà bene.

Quest’estate ero convinto che il Napoli prendesse Pepè perché ero a Dimaro e vedevo nel club una grande convinzione. Purtroppo però altri fattori erano in ballo e quando si parla di commissioni, il Napoli è limitato in certe operazioni e gli agenti del calciatore hanno fatto i loro interessi. E’ arrivato invece Lozano che non ha dimostrato quello che tutti si aspettano da lui per cui aspettiamo prima di giudicarlo.

Hysaj alla Roma? E’ in scadenza di contratto e nell’interesse di tutti è bene iniziare a pensare al mercato. Dal punto di vista fisico invece, ha solo un problema alle costole e in 15 gg si rimetterà in piedi e tornerà a fare il suo lavoro”.