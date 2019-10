Hysaj verso la Roma. Il terzino del Napoli nel mirino dei giallorossi. Il Ds Petrachi ha trovato la strategia per arrivare all’abanese.

La Roma su Hysaj del Napoli

Elseid Hysaj verso la Roma. Il terzino albanese non rientra tra le prime scelte di Ancelotti. Il suo agente ha fatto sapere che proverà tutte le strade per portarlo via da Napoli.

La squadra più vicina ad Hysaj sembra essere la Roma di Fonseca. Il DS Petrachi, deve sostituire con la massima urgenza l’infortunato Zappacosta. Il tesoretto per il terzino albanese potrebbe arrivare dai giocatori in prestito.

Davide Zappacosta ha riportato l’ennesima rottura del legamento crociato, ma c’è di più il Chelsea potrebbe richiamarlo a Gennaio, nel contratto con la Roma infatti è stata inserita una clausola che permette ai londinesi di richiamare il giocatore in caso ne avessero bisogno.

Se ciò dovesse accadere la Roma resterebbe con un solo terzino di ruolo, per questo motivo il ds Gianluca Petrachi è al lavoro per bloccare Elseid Hysaj.

Il contratto di Hysaj con il Napoli scade nel 2021. L’albanese è passato dai fasti di Sarri, ai margini della squadra con Carlo Ancelotti. Con il tecnico di Reggiolo, Hysaj ha collezionato solo tre presenze in campionato, tutte da subentrato, per un totale di 54 minuti.

La strategia della Roma per Hysaj

Il ds della Roma Petrachi, vuole portare Hysaj in giallorosso, la richiesta arriva direttamente da Fonseca. De Laurentiis chiede una cifra tra 20 e i 30 milioni di Euro, voce confermata anche dalla Gazzetta dello sport.

Un aiuto dal punto di vista economico potrebbe arrivare da quei giocatori ceduti in prestito e che a fine stagione potrebbero essere riscattati: stiamo parlando di Robin Olsen, autore di buone prestazioni tra i pali della porta del Cagliari, di Rick Karsdorp che al Feyenoord sembra aver ritrovato quella brillantezza persa in seguito ai tanti problemi fisici e di Steven Nzonzi, uno dei migliori in questi primi mesi al Galatasaray.

Il totale degli eventuali riscatti dovrebbe aggirarsi sui trenta milioni, più che sufficienti per convincere il Napoli a privarsi di Hysaj. Ad oggi appare difficile, invece, che Patrik Schick rimanga al Lipsia anche il prossimo anno: in Germania il ceco non sta incantando ed è probabile che rientri nella capitale al termine del periodo di prestito.