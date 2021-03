Adani di Sky non ha dubbi: “Un calciatore del Napoli ha fatto il salto di categoria”

Lele Adani in telecronaca Sky commenta la prestazione del Napoli ed esalta Fabian Ruiz. Lo spagnolo è stato uno dei migliori in Roma-Napoli.

C’è un calciatore nel Napoli che ha impressionato i telecronisti di Sky, che oltre ad esaltare la prestazione di Zielinski e Mertens (autore di una doppietta), hanno evidenziato anche quella di Fabian Ruiz. Lele Adani durante la telecronica si è sbilanciato ed ha detto: “Fabian Ruiz è salito di categoria. Si vede che sta bene fisicamente. Quest’anno è mancato tantissimo al Napoli, poi è rientrato con il Granada ed a quel punto è andato sempre in crescendo, ora è un punto fermo della manovra azzurra“.

Sicuramente Fabian Ruiz è in netta ripresa e si vede dai movimenti, non solo in fase offensiva ma soprattutto in fase di non possesso. Lo spagnolo tecnicamente ha pochi rivali ecco perché piace a tanti club europei tra cui Real Madrid e Barcellona. Il Napoli vorrebbe tenerlo ma se dovesse arrivare una grande offerta la prenderebbe in seria considerazione, anche perché il calciatore sembra non avere intenzione di rinnovare. Intanto il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso continua a dargli fiducia mandandolo in campo praticamente sempre da titolare e lo spagnolo lo sta ripagando con buone prestazioni.