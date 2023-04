Acqua&Sapone, l’ironia napoletana distrugge i milanisti – FOTO

Diventa virale la risposta del titolare del negozio ‘Acqua&Sapone’ che utilizza tanta ironia per rispondere ai tifosi del Milan

Tante polemiche sono state generate dallo striscione esposto dai tifosi del Milan durante la partita di Champions League contro il Napoli. Il testo recita: “Via Raffaele Stasi 46“, in riferimento all’indirizzo a Napoli in cui si trova il negozio “Acqua&Sapone”. Chiaro lo sfottò ai napoletani, come urlato spesso in un coro vergognoso contro i napoletani. Con queste parole gli ultras del Diavolo hanno ribaltato i controlli, così da non essere fermati e sanzionati per i toni offensivi dello striscione. All’inizio molti non si erano accorti dello striscione, poi andando a digitare su Google gli utenti hanno scoperto cosa è presente nell’indirizzo scritto. Una sorta di pubblicità indiretta.

Ironica risposta del titolare del negozio Acqua&Sapone per lo striscione esposto nella partita di Champions League

Allo stesso tempo, su facebook, è diventata virale la risposta ironica del titolare del punto vendita che risponde così ai rossoneri: “Ciao. Sono il titolare del negozio “Acqua&Sapone” di via Stasi 46 a Napoli. Vorrei ringraziare pubblicamente i tifosi del Milan: da stamattina gli incassi sono decuplicati. Ho un altro punto vendita in via Posillipo 24, sempre a Napoli: possiamo fare qualcosa per la gara di ritorno?”.