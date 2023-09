Zuliani: “Circolano già gli aiutini alla Juventus. Il solito giochino che fa sparire i numerosi episodi contro”

Il giornalista Claudio Zuliani si è soffermato sull’inizio di stagione della Juventus e sui presunti ‘aiutini’ arbitrali.

Claudio Zuliani, opinionista di TuttoJuve, ha analizzato l’inizio di stagione della Juventus soffermandosi su alcune polemiche arbitrali. Secondo Zuliani sul web starebbero già circolando delle tabelle che evidenziano presunti aiutini arbitrali a favore dei bianconeri, facendo però sparire gli episodi contrari.

La Juventus è in ritardo rispetto alle milanesi, che hanno lavorato molto sul mercato. “Il Napoli resta la favorita, ma deve fare i conti con l’incognita allenatore”, ha dichiarato Zuliani.

“Vige ancora il motto ‘per carità di Dio che non aiuti la Juve’, come dimostrano gli errori in Juventus-Bologna che hanno portato alla sospensione di Rocchi. Mentre Mariani, che ha sbagliato favorendo il Milan, arbitra tranquillamente la domenica dopo. Circolano già tabelle con gli aiutini alla Juventus, facendo però sparire i numerosi episodi contro. Due rigori netti negati a Chiesa, che al primo episodio a favore diventerà il nuovo Cuadrado”, ha tuonato il giornalista.