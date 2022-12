Ziliani distrugge la Juve: “Chiellini, Bonucci e Buffon quelli che non cantano…”

Paolo Ziliani giornalista ha pubblicato sui social un estratto delle dichiarazioni di Chiellini, Bonucci e Buffon alla Procura di Torino.

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano sui social scrive: “Queli che non cantano (o almeno ci provano). Chiellini non ricorda di aver firmato accordi con Agnelli. Bonucci non ricorda scritture private a garanzia. Buffon non ricorda di avere ricevuto alcuni stipendi. I capitani coraggiosi”.

Il rifermento è chiaramente alla questione stipendi della Juve su cui sta facendo chiarezza la procura di Torino. Tra i documenti vagliati c’è anche la chat Whatsapp con il messaggio di Chiellini ai compagni, in cui chiede di non parlare dell’accordo con i giornalisti.

Ziliani: le dichiarazioni di Buffon, Chiellini e Bonucci in Procura

Ma la Juve non deve difendersi solo dal punto di vista penale, ma anche dal punto di vista sportivo con Figc e Uefa che stanno indagando sulla vicenda. Il club bianconero è impegnato su tre fronti a far valere le proprie ragioni per evitare condanne e penalizzazioni a livello sportivo. La vicenda è molto intricata, come si evince anche dalle dichiarazioni di Buffon, Chiellini e Bonucci pubblicate da Ziliani sui social. Mentre c’è chi come De Sciglio e De Ligt hanno ricordato quanto accaduto ed hanno parlato con i magistrati. I due giocatori sono stati anche pesantemente insultati sui social da molti tifosi bianconeri per aver detto quello che sapevano.

Intanto dal punto vista sportivo il 20 gennaio sarà il giorno del giudizio per quanto riguarda il caso plusvalenze. La Procura Figc ha riaperto il caso e potrebbero anche scattare delle penalizzazioni, non solo per la squadra bianconera, ma anche per le altre otto squadre coinvolte nella vicenda.