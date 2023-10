Ziliani: “Garcia lo sa che i tifosi del Napoli non sono stupidi?”

Il giornalista Paolo Ziliani si è soffermato sull’atteggiamento del tecnico del Napoli, Rudi Garcia, preso di mira anche dai tifosi.

Il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha messo in discussione il comportamento del tecnico del Napoli Rudi Garcia, paragonandolo all’approccio di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Dopo la sconfitta contro la Lazio, le parole di Garcia hanno deluso non solo per il risultato, ma anche per l’atteggiamento dimostrato.

Secondo Ziliani, le critiche nascono dalle dichiarazioni post-partita di Garcia, in cui sembrava scaricare le colpe della sconfitta sulla presunta ingenuità dei giocatori, dando l’impressione che i tifosi del Napoli fossero privi di discernimento. Questo atteggiamento, confrontato con quello di Allegri, ha allarmato Ziliani che ha sottolineato quanto sia fondamentale per Garcia comprendere l’importanza di gestire la squadra e la fiducia dei tifosi in modo responsabile: “Garcia che ha detto che il pareggio sarebbe stato più giusto, come se la gente e i tifosi del Napoli fossero stupidi, scaricando le colpe del ko sulla presunta ingenuità dei giocatori”.

L’appello di Ziliani è diretto e senza mezzi termini: “I tifosi del Napoli non sono stupidi”. Ziliani ha sottolineato che la pazienza e la fiducia dei sostenitori azzurri non sono infinite e Garcia deve essere consapevole del valore di questa fiducia. Con giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia, non ci sono scuse per un atteggiamento che potrebbe compromettere il rapporto tra la squadra e i suoi sostenitori: “Se Garcia comincia a parlare di ‘accontentarsi del pareggio’ pur avendo talenti come Osimhen e Kvara, allora distrugge tutto ciò che è stato costruito negli anni da Spalletti e dai giocatori”.

In chiusura, Ziliani ha lanciato un avvertimento a Garcia: sottovalutare l’intelligenza e la passione dei tifosi del Napoli potrebbe costargli caro. La corsa per lo Scudetto richiede non solo abilità tecnica, ma anche una profonda comprensione dell’importanza di rispettare e onorare la fiducia dei tifosi, senza la quale nessuna squadra può sperare di raggiungere il successo.