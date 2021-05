Ziliani distrugge Conte: “Peggio del capitano Schettino”

L’addio di Antonio Conte all’Inter ha innescato una serie di reazioni, tra cui quella di Paolo Ziliani. Il noto giornalista de Il Fatto quotidiano ha paragonato Conte al capitano Schettino che abbandona la nave in difficoltà: “Va be’ che ormai era diventato un santino più sacro di Padre Pio, ma dire che tra Conte e il comandante Schettino non c’è poi questa gran differenza si può?” Parole pesanti quelle del giornalista che criticano pesantemente la scelta di Conte di abbandonare tutto e tutti dopo aver vinto uno scudetto ed al primo segnale di difficoltà.

Ma Ziliani oltre che Conte critica anche la gestione di Suning che ha investito tantissimo tra ingaggi e cartellini, per poi ritrovarsi in palese difficoltà economica. In un altro tweet il giornalista ha scritto: “Come ho già scritto un mese fa, non si capisce perché Suning chieda sacrifici a tutti e non faccia lei il sacrificio di cedere il club al miglior prezzo anche se contenuto. Detto questo, ridicola la buonuscita riconosciuta a Conte e ridicolo, anzi agghiacciante Conte che scappa”. Ora l’Inter si trova a dover rifondare la squadra, partendo da un altro allenatore, mentre si era pensato di aprire un ciclo con Conte in panchina. Ma ancora di più per la squadra nerazzurra si parla di ridimensionamento.