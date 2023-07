CorrSport: Zielinski Sceglie il Cuore Sopra il Denaro: Rinuncia a 36 Milioni per Restare al Napoli

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è pronto a rinunciare a un’offerta milionaria dall’Arabia per restare con la sua squadra del cuore.

Calciomercato Napoli. In un mondo dove il denaro sembra spesso regnare sovrano, ci sono ancora storie che ci ricordano che non tutto si può comprare. È il caso di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, che è pronto a rinunciare a un’offerta milionaria per restare con la sua squadra del cuore.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Zielinski non ha intenzione di accettare la super offerta dell’Al-Ahli, squadra dell’Arabia Saudita. L’offerta sarebbe di 36 milioni di euro per 3 anni, una cifra faraonica che molti calciatori avrebbero difficoltà a rifiutare.

Ma Piotr vuole il Napoli. Vuole restare. Vuole prolungare il suo contratto, che scade nel 2024. Sarà una trattativa complessa e di certo non potrà puntare ai 4,8 milioni di ingaggio attuale, ma il suo manager Bolek è pronto a sbarcare a Dimaro per discuterne con il presidente del Napoli, De Laurentiis.

Questo gesto di lealtà da parte di Zielinski è un esempio di come, nonostante le tentazioni economiche, ci siano ancora calciatori che mettono al primo posto l’amore per la squadra e la passione per il calcio. Una storia che ci ricorda che, nel mondo del calcio, non tutto è una questione di soldi.