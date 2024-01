Verona, Sogliano indignato. Vi sta bene così perchè ha vinto l’Inter. Che vergogna!”

Il ds dell’Hellas Verona Sean Sogliano si è scagliato duramente contro la direzione arbitrale di Inter-Verona.

In un clima di forte delusione, Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha preso parola in conferenza stampa post-partita con l’Inter, dove un episodio controverso ha acceso le polemiche. “Mi dispiace non parlare di calcio, ma sono deluso dall’episodio del 2-1 dell’Inter. È una grande mancanza di rispetto“, ha esordito Sogliano, citando la decisione arbitrale di convalidare un gol nonostante una gomitata su un giocatore del Verona.

La Frustrazione per il VAR

Sogliano ha proseguito, esprimendo un sentimento di frustrazione e indignazione:

“È assurdo quanto successo oggi, perché se parliamo di VAR non è concepibile non annullare un gol per una gomitata. Sono molto rammaricato e deluso, non fa parte del mio carattere però oggi c’è stata una mancanza di rispetto nei confronti di una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare il campionato. È impossibile che in una sala Var dei tecnici preparati come ci sono non possano aver visto che il gol era da annullare in maniera molto chiara, non possono aver avvisato l’arbitro”.

Il direttore ha poi enfatizzato la mancanza di rispetto per la città di Verona e per l’impegno quotidiano del club, sottolineando il peso dell’episodio: “Sono veramente deluso, mi dispiace per i toni ma non capisco di cosa stiamo parlando“.

Reazione e Consequenze

Sogliano, visibilmente amareggiato, ha messo in dubbio l’efficacia del VAR e la chiarezza decisionale degli arbitri: “Probabilmente qualcuno più in alto del VAR ha deciso che doveva andare così”. Il direttore ha poi rivelato il sentimento generale di sconforto, compreso quello del presidente del club, e la possibilità che la società si faccia sentire in merito all’accaduto.

Il Calcio Visto da Verona

Con una nota di amarezza, Sogliano ha concluso: “Non è così il calcio che vogliamo noi, magari quello che volete voi“. Un appello alla giustizia sportiva, che risuona come un monito per l’integrità del gioco.

Per rimanere aggiornati su tutte le reazioni e le notizie dal mondo del calcio, continuate a seguire Napolipiu.com.

© Napolipiu.com – Il tuo punto di riferimento per cronache veritiere, reazioni a caldo e dibattiti sulle dinamiche del calcio italiano.