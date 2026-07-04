4 Luglio 2026

Ufficiale: il Napoli accoglie Allegri, al via il nuovo ciclo fino al 2029

redazione 3 Luglio 2026

Adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Il club azzurro ha annunciato l’ingaggio del tecnico livornese, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, aprendo così un nuovo ciclo tecnico dopo la conclusione dell’esperienza di Antonio Conte.

Con il comunicato pubblicato dalla società, il Napoli ha accolto ufficialmente Massimiliano Allegri, affidandogli la guida della prima squadra in vista della stagione del Centenario. L’accordo, valido fino al 2029, conferma la volontà di Aurelio De Laurentiis di puntare su uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano per proseguire il percorso di crescita del club.

La carriera di Allegri in panchina è iniziata nella stagione 2003/04, dopo l’esperienza da calciatore che lo vide indossare anche la maglia del Napoli nel campionato 1997/98. Il primo grande successo è arrivato con il Sassuolo, trascinato nel 2007/08 alla storica promozione in Serie B insieme alla conquista della Supercoppa di Serie C1.

Successivamente il tecnico si è imposto in Serie A alla guida del Cagliari, esperienza che gli è valsa anche la Panchina d’Oro, prima di approdare al Milan nel 2010, dove ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

La consacrazione definitiva è arrivata alla Juventus. Tra il 2014 e il 2019 Allegri ha conquistato cinque Scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia consecutive e due Supercoppe Italiane, oltre a guidare i bianconeri in due finali di Champions League. Tornato successivamente sulla panchina juventina, ha aggiunto al proprio palmarès anche la Coppa Italia del 2024.

Nell’ultima stagione ha allenato nuovamente il Milan, chiudendo il campionato al quinto posto, prima di accettare la proposta del Napoli. Adesso per Allegri si apre una nuova sfida: guidare gli azzurri nell’anno del Centenario con l’obiettivo di confermarsi protagonisti in Italia e in Europa.

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