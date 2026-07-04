4 Luglio 2026

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Vicario resta la priorità: il Besiktas apre la strada con Milinkovic-Savic”

redazione 3 Luglio 2026

Il mercato del Napoli potrebbe sbloccarsi grazie a un intreccio tra uscite ed entrate che coinvolge direttamente la porta. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Besiktas allenato da Vincenzo Italiano ha manifestato interesse per Vanja Milinkovic-Savic, operazione che potrebbe consentire agli azzurri di accelerare l’assalto a Guglielmo Vicario, primo obiettivo indicato da Massimiliano Allegri.

Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il Napoli considera Milinkovic-Savic tra i giocatori destinati a lasciare Castel Volturno. Il club non intende aprire alla formula del prestito e valuta il portiere serbo tra i 15 e i 18 milioni di euro, cifra necessaria per evitare una minusvalenza e finanziare l’acquisto del nuovo numero uno richiesto dal tecnico livornese.

Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri ha già espresso con chiarezza le proprie preferenze: Guglielmo Vicario è il profilo ideale per guidare la porta del nuovo Napoli. Il portiere del Tottenham rappresenta la prima scelta della dirigenza e il club azzurro punta ad anticipare la concorrenza della Juventus, che resta interessata ma, proprio come il Napoli, dovrà prima completare una cessione prima di poter affondare il colpo.

Nell’analisi di Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il Tottenham avrebbe già acquistato un nuovo portiere, elemento che alimenta le possibilità di un ritorno di Vicario in Serie A. Il Napoli spera che l’eventuale trasferimento di Milinkovic-Savic al Besiktas possa liberare rapidamente le risorse necessarie per avviare la trattativa con il club inglese.

La dirigenza azzurra continua comunque a monitorare anche altri profili. Come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, restano sotto osservazione Matej Kovar del PSV Eindhoven e Guillaume Restes del Tolosa. Il giovane portiere francese dell’Under 21 viene valutato intorno ai 20 milioni di euro ed è seguito da diversi club europei, ma al momento rappresenta una soluzione alternativa rispetto a Vicario.

Anche il futuro di Alex Meret non viene considerato del tutto scontato. Sebbene Allegri abbia sempre apprezzato il portiere friulano, reduce dal rinnovo contrattuale della scorsa estate, il Napoli continua a valutare attentamente tutte le possibili evoluzioni del reparto. Vicario, forte delle 93 presenze in Premier League, delle 10 gare disputate in Champions League e delle 9 in Europa League con il Tottenham, resta il profilo ritenuto più completo per guidare la porta azzurra nella stagione del Centenario.

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