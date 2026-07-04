Repubblica: “Lukaku, baci & messaggi il bomber star ai Mondiali Allegri studia il suo futuro”

Massimiliano Allegri è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis vuole scegliere il palcoscenico perfetto per inaugurare il nuovo corso azzurro. Come racconta la Repubblica Napoli, il presidente sta valutando la location ideale per la presentazione del tecnico livornese, con il Teatro San Carlo che nelle ultime ore è diventato l’ipotesi più suggestiva.

Secondo la Repubblica Napoli, dopo aver accantonato l’idea iniziale della Stazione Marittima, De Laurentiis starebbe lavorando a una presentazione tra l’11 e il 14 luglio, pochi giorni prima della partenza della squadra per il ritiro di Dimaro. In passato il Napoli aveva scelto il Museo di Capodimonte per Rudi Garcia, Palazzo Reale per Antonio Conte e Castel Volturno per Luciano Spalletti, mentre questa volta il presidente sogna un evento all’altezza della stagione del Centenario.

Come evidenzia ancora la Repubblica Napoli, l’arrivo di Allegri non modificherà immediatamente le strategie di mercato. Il tecnico ha condiviso con De Laurentiis la volontà di valutare attentamente la rosa prima di chiedere eventuali rinforzi. La priorità della società resta quella di alleggerire l’organico, motivo per cui le trattative per Mario Gila e Anan Khalaili rischiano di complicarsi. Sul difensore della Lazio si è inserita con decisione l’Atalanta, mentre sull’esterno dell’Union Saint-Gilloise è forte anche l’Inter. Giovanni Manna continua comunque a mantenere vivi i contatti con entrambi i giocatori.

Nell’analisi de la Repubblica Napoli, Allegri attende anche di confrontarsi con alcuni dei principali protagonisti della rosa, attualmente impegnati al Mondiale per Club. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku hanno conquistato con il Belgio la qualificazione agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti, rinviando così qualsiasi confronto diretto con il nuovo allenatore. Le loro situazioni restano differenti: De Bruyne non ha ancora trovato continuità nella competizione, mentre Lukaku si è rilanciato con due reti e prestazioni convincenti, tornando protagonista dopo il lungo stop per infortunio.

Come sottolinea ancora la Repubblica Napoli, proprio la crescita di Lukaku rappresenta una notizia positiva per il club. Il centravanti belga potrebbe tornare utile sia nel caso in cui restasse a disposizione di Allegri, sia qualora attirasse offerte importanti sul mercato. Più delicata la posizione di De Bruyne, che percepisce uno degli ingaggi più elevati della rosa e dovrà confrontarsi con società e allenatore per definire il proprio futuro.

Parallelamente il Napoli continua a lavorare anche all’organizzazione delle celebrazioni del Centenario. La Repubblica Napoli racconta che il club, in collaborazione con il Comune di Napoli e la Regione Campania, sta preparando un grande evento per il 1° agosto. Piazza del Plebiscito sarà il cuore della festa, con la partecipazione di ex campioni, protagonisti del presente e numerose iniziative dedicate ai tifosi. La squadra, impegnata nel ritiro di Castel di Sangro, potrebbe rientrare eccezionalmente in città per prendere parte alla serata che celebrerà i primi cento anni della storia azzurra.