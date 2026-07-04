4 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, spunta Restes per la porta: Gila e Khalaili restano le priorità”

redazione 3 Luglio 2026

Il Napoli continua a muoversi su più fronti in vista del mercato estivo, ma senza cambiare la strategia già tracciata: prima le cessioni, poi gli acquisti. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, tra le novità delle ultime ore emerge anche il nome di Guillaume Restes, giovane portiere del Tolosa, inserito nella lista degli obiettivi qualora Vanja Milinkovic-Savic dovesse lasciare il club.

Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, Restes, classe 2005 e punto di riferimento dell’Under 21 francese, è considerato uno dei maggiori talenti emergenti del calcio europeo. Il portiere del Tolosa viene valutato almeno 20 milioni di euro ed è seguito anche da Aston Villa e Ipswich, come riportato da L’Equipe. Il Napoli osserva con attenzione la situazione, pur continuando a monitorare anche Matej Kovar del PSV e Guglielmo Vicario del Tottenham, quest’ultimo seguito anche dalla Juventus.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, tutto dipenderà però dal futuro di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo resta sul mercato e il club azzurro è pronto ad ascoltare eventuali offerte. Sul giocatore vengono segnalati l’interesse del Besiktas e alcuni sondaggi provenienti dall’Arabia Saudita, dove milita il fratello Sergej con l’Al-Hilal. Soltanto dopo un’eventuale cessione il Napoli potrà affondare il colpo per un nuovo estremo difensore da affiancare ad Alex Meret.

Il principio resta identico anche per la difesa. Nell’analisi di Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, Anan Khalaili continua a occupare il primo posto nella lista per la fascia destra. L’Inter sta provando ad accelerare i tempi con l’Union Saint-Gilloise, ma il Napoli mantiene vivi i contatti forte dell’accordo già raggiunto con il calciatore. Parallelamente restano monitorate anche le alternative rappresentate da Dodô della Fiorentina, valutato circa 15 milioni di euro, e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, altro profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza azzurra.

Anche la trattativa per Mario Gila vive una fase di attesa. Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli ha già trovato un’intesa con il difensore spagnolo, ma manca ancora l’accordo economico con la Lazio. Claudio Lotito continua a dialogare anche con Milan e Atalanta, quest’ultima alla ricerca di un centrale dopo l’infortunio di Isak Hien. Nonostante la concorrenza, Gila continua a considerare il Napoli la propria destinazione preferita e resta disposto ad aspettare la società di Aurelio De Laurentiis.

La linea del club non cambia: prima alleggerire la rosa e liberare spazio nelle liste, poi completare gli innesti individuati da Giovanni Manna e Massimiliano Allegri per costruire il Napoli della nuova stagione.

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