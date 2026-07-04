Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri pronto all’annuncio: il 14 luglio la possibile presentazione in città”

L’attesa è ormai agli sgoccioli: Massimiliano Allegri è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis è pronto a pubblicare il tradizionale annuncio sui social tra oggi e domani, sancendo l’inizio del nuovo ciclo azzurro affidato al tecnico livornese, che ha firmato un contratto fino al 2029.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Allegri ha già risolto il contratto che lo legava al Milan fino al 2027 e può ora essere annunciato come successore di Antonio Conte. Dodici anni dopo quanto accaduto alla Juventus, il tecnico raccoglierà nuovamente l’eredità dell’allenatore salentino, con una differenza sostanziale: questa volta sarà l’unico a trasferirsi a Napoli, mentre la famiglia Conte lascerà nei prossimi giorni l’abitazione di Chiaia dopo aver deciso di non prolungare il contratto d’affitto.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha modificato anche il programma della presentazione ufficiale del nuovo allenatore. È stata infatti accantonata l’idea iniziale di presentare Allegri direttamente durante il ritiro di Dimaro. La nuova data individuata è quella del 14 luglio, alla vigilia dell’inizio dei test fisici a Castel Volturno e tre giorni prima della partenza per il Trentino.

Nell’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sogna una presentazione all’altezza della stagione del Centenario. Tra le ipotesi più suggestive prende quota il Teatro San Carlo, simbolo della città di Napoli e uno dei teatri d’opera più prestigiosi al mondo. Il presidente starebbe valutando la possibilità di trasformare l’evento in una serata speciale dedicata all’inizio della nuova era azzurra, anche se restano ancora da definire orario e location definitiva.

Il primo passo, però, sarà l’annuncio ufficiale. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ritardo è stato determinato esclusivamente dai tempi necessari per la risoluzione del contratto con il Milan, mentre la scelta di Allegri era stata effettuata già pochi giorni dopo la conclusione dell’ultima stagione. In realtà il matrimonio tra il Napoli e il tecnico livornese avrebbe potuto concretizzarsi già nell’estate del 2025, prima della decisione di Antonio Conte di proseguire la propria avventura in azzurro e della successiva esperienza di Allegri al Milan.

Adesso tutto è pronto per il via ufficiale. Massimiliano Allegri si appresta a diventare il quattordicesimo allenatore dell’era De Laurentiis, inaugurando una nuova fase della storia del Napoli con l’obiettivo di confermare la squadra ai vertici del calcio italiano e renderla protagonista anche in Champions League nell’anno del Centenario.