4 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku rilancia le proprie ambizioni: Allegri vuole ripartire da Big Rom”

redazione 3 Luglio 2026

Romelu Lukaku torna protagonista e il suo futuro al Napoli torna improvvisamente al centro del progetto tecnico. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il gol decisivo realizzato con il Belgio contro il Senegal al Mondiale per Club ha rilanciato le quotazioni dell’attaccante, che adesso potrebbe ritrovare un ruolo di primo piano anche nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Allegri ha sempre nutrito una profonda stima nei confronti di Lukaku. Nelle prossime settimane è previsto un contatto diretto tra il tecnico e l’agente Federico Pastorello per valutare il futuro dell’attaccante belga, fino a poco tempo fa considerato tra i principali candidati alla cessione. Lo scenario, però, è cambiato e Big Rom potrebbe rappresentare una risorsa importante nel nuovo progetto azzurro.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la stagione appena conclusa è stata particolarmente difficile per Lukaku. Il grave infortunio al retto femorale sinistro subito nell’agosto del 2025 e, poche settimane dopo, la scomparsa del padre Roger hanno profondamente segnato il centravanti belga. Nonostante tutto, Romelu ha continuato a lottare fino a ritrovare il gol con la Nazionale, dedicando la rete numero 92 con il Belgio proprio alla memoria del padre. Dopo la qualificazione agli ottavi di finale ha raccontato tutta la propria emozione, spiegando di aver lasciato un calcio di rigore al capitano Tielemans perché, dal punto di vista mentale, non si sentiva ancora pronto ad affrontare un momento così delicato.

Nell’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Allegri seguirà con attenzione anche le prossime gare del Belgio al Mondiale per Club, in particolare la sfida contro gli Stati Uniti valida per i quarti di finale. Successivamente il tecnico ritroverà Lukaku durante il ritiro estivo di Castel di Sangro, dove potrà finalmente valutare dal vivo il suo inserimento nel nuovo Napoli.

Un elemento che potrebbe cambiare gli equilibri offensivi è anche la presenza di Rasmus Hojlund. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centravanti danese fu acquistato proprio dopo l’infortunio di Lukaku e nella scorsa stagione i due hanno condiviso il campo soltanto per pochi minuti. Allegri potrebbe invece lavorare su una soluzione tattica che valorizzi entrambi, anche attraverso un attacco con due punte, ipotesi che il tecnico aveva già preso in considerazione in passato.

Il mercato resta comunque un fattore determinante. Prima di ogni decisione definitiva sarà necessario chiarire il futuro di Lukaku, ma la sensazione è che il centravanti belga abbia riconquistato terreno nelle gerarchie del nuovo allenatore. Per Allegri rappresenta un attaccante che ha sempre apprezzato e che avrebbe voluto allenare già ai tempi della Juventus. Ora il destino potrebbe finalmente portarli a lavorare insieme in maglia azzurra.

 

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