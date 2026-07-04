Il Mattino: “Napoli, De Laurentiis accelera su nuovo stadio e centro sportivo: avanti il progetto per il futuro”

Il presente si chiama Massimiliano Allegri, ma il futuro del Napoli passa soprattutto dalle infrastrutture. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, Aurelio De Laurentiis continua a lavorare senza sosta per dare al club una nuova casa, tra il progetto del nuovo stadio e quello del centro sportivo, due obiettivi ritenuti strategici per la crescita della società.

Secondo Pino Taormina de Il Mattino, il presidente azzurro ha definitivamente scelto la propria strada: realizzare un nuovo impianto piuttosto che partecipare al progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. L’idea di De Laurentiis è quella di costruire una struttura moderna, multifunzionale e capace di garantire nuove risorse economiche al club nel medio e lungo periodo.

Come evidenzia ancora Pino Taormina su Il Mattino, il progetto ruota attorno all’area dell’ex raffineria Q8 di Napoli Est. La stessa Q8 ha confermato l’esistenza di interlocuzioni preliminari con la SSC Napoli per valutare la possibile realizzazione di un nuovo stadio con servizi accessori, sottolineando come l’iniziativa possa rappresentare un’importante occasione di rigenerazione urbana e di sviluppo per l’intero territorio.

Nell’analisi di Pino Taormina de Il Mattino, la società energetica ha precisato che non è stata ancora assunta alcuna decisione definitiva e che ogni eventuale sviluppo dipenderà dal completamento delle attività di bonifica, dalla definizione di un accordo con il Napoli e dalle autorizzazioni degli organi competenti. È stato inoltre escluso qualsiasi coinvolgimento diretto del governo del Kuwait nelle trattative attualmente in corso.

Il progetto, però, continua ad avanzare. Come sottolinea ancora Pino Taormina su Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha effettuato già nei mesi scorsi un sopralluogo nell’area insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e ai consulenti del club. L’ex raffineria si estende su circa 40 ettari e il programma di bonifica, dal valore di circa 100 milioni di euro, dovrebbe concludersi entro la fine del 2027. L’obiettivo del presidente è realizzare uno stadio ispirato ai moderni impianti statunitensi, capace di vivere sette giorni su sette grazie a servizi commerciali e attività multifunzionali.

Parallelamente procede anche il progetto relativo al nuovo centro sportivo. Pino Taormina de Il Mattino spiega che il Napoli continua a valutare tre possibili aree: Succivo, Pozzuoli e Maddaloni. Restano da superare alcuni ostacoli burocratici, ma i contatti con le amministrazioni locali proseguono e il club conta di individuare presto la sede definitiva della futura casa del Napoli. Per De Laurentiis il rafforzamento delle infrastrutture rappresenta il tassello fondamentale per accompagnare la crescita sportiva ed economica del club nei prossimi anni.