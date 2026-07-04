4 Luglio 2026

Gianluca Di Marzio: “Napoli beffato, Gila a un passo dal Milan: accordo raggiunto”

redazione 3 Luglio 2026

Colpo di scena sul mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mario Gila è a un passo dal Milan. Il difensore spagnolo della Lazio avrebbe raggiunto l’accordo con il club rossonero dopo il blitz andato in scena nella giornata di ieri.

Per il Napoli si tratta di una brusca frenata su uno degli obiettivi principali individuati da Giovanni Manna e Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto arretrato. Gli azzurri avevano già trovato l’intesa con il calciatore, ma le difficoltà nel raggiungere un accordo economico con la Lazio e la necessità di completare prima alcune cessioni hanno rallentato l’operazione.

Il Milan ha così approfittato della situazione, accelerando nelle ultime ore fino a trovare l’intesa con il giocatore. Adesso resta da definire l’accordo definitivo con la Lazio, ma la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo.

Per il Napoli sarà quindi necessario valutare se tentare un ultimo rilancio oppure virare definitivamente su altri profili per la difesa.

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